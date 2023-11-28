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"Сферум" назвал самые популярные функции мессенджеров у учителей

"Сферум" назвал самые популярные функции мессенджеров у учителей

Российский информационно-коммуникационный сервис "Сферум", созданный в образовательных целях для учителей, учеников и их родителей, опубликовал в сети "ВКонтакте" данные опроса, который показал, какие функции мессенджеров являются наиболее популярными у педагогов .

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