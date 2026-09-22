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Нижегородская правда

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Ветераны Уренского округа готовятся к Дню пожилого человека

Ветераны Уренского округа готовятся к Дню пожилого человека

В большом посёлке Арья, что в Уренском муниципальном округе, ветераны никогда не скучают. То они отправляются в путешествие, то у них районная спартакиада, а то и дискотека! Сейчас ветераны активно готовятся к Дню пожилого человека, мероприятия которого решили провести не за один день, а в течение всего октября.

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