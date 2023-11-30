В Челябинской области рыбаки упорно выходят на тонкий лед

Сотрудники МЧС сняли видео о том, как южноуральцы пренебрегают собственной безопасностью. - Да я уже 20 лет рыбачу, никогда со мной ничего не случалось! – так отвечают рыбаки, которых навещают на неокрепшем льду сотрудники спасательных служб.