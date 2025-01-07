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В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о вступлении в НАТО

В офисе Зеленского сделали неожиданное заявление о вступлении в НАТО

В Киеве заявили, что Украина готова отдать территории и вступить в НАТО по немецкой модели Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Украина готова отдать территории и вступить в НАТО по модели Западной Германии.

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