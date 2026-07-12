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«Месси творит чудеса, но сборная у него посильнее Португалии». Подколзин об игре Лионеля и Криштиану на ЧМ

Форвард « Эдмонтона » Василий Подколзин оценил игру Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу.

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