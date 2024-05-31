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В Приморье депутаты приняли программу приватизации краевого имущества на ближайшие 3 года

В Приморье депутаты приняли программу приватизации краевого имущества на ближайшие 3 года

В Приморье депутаты приняли программу приватизации краевого имущества на ближайшую трехлетку, а также уточнили перечень объектов, которые подлежат продаже в текущем году, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.

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