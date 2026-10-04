NRK: в норвежском фьорде столкнулись два грузовых судна и танкер

Столкновение трех кораблей произошло у побережья Норвегии вблизи города Олесунд, заявил Операционный менеджер Рагнвальд Расмуссен из полицейского округа Мёре-ог-Ромсдал, 4 октября сообщает норвежский национальный телерадиовещатель NRK.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым