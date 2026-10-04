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NRK: в норвежском фьорде столкнулись два грузовых судна и танкер

NRK: в норвежском фьорде столкнулись два грузовых судна и танкер

Столкновение трех кораблей произошло у побережья Норвегии вблизи города Олесунд, заявил Операционный менеджер Рагнвальд Расмуссен из полицейского округа Мёре-ог-Ромсдал, 4 октября сообщает норвежский национальный телерадиовещатель NRK.

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