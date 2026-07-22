Глобальная перекройка e-commerce: как ФТС и Минфин меняют правила ввоза зарубежных посылок — это изменения в порядке доставки товаров из-за рубежа, которые затрагивают покупателей, маркетплейсы и участников внешнеэкономической деятельности.
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