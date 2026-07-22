Грузоперевозки ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Грузоперевозки ...

1 подписчик

Глобальная перекройка e-commerce — как ФТС и Минфин меняют правила ввоза зарубежных посылок

Глобальная перекройка e-commerce — как ФТС и Минфин меняют правила ввоза зарубежных посылок

Глобальная перекройка e-commerce: как ФТС и Минфин меняют правила ввоза зарубежных посылок — это изменения в порядке доставки товаров из-за рубежа, которые затрагивают покупателей, маркетплейсы и участников внешнеэкономической деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии