Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Перец по-грузински на зиму - это совершенно простой рецепт замечательной, очень вкусной, ароматной, остренькой заготовки.