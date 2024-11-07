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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лаутаро после 1:0 с «Арсеналом»: «Интеру» нужно повышать планку. Хочу выиграть все, ради этого мы и работаем» 

«Лучшее из этого матча – это три очка, командный дух и проявленное на поле стремление сражаться. Эти матчи в итоговой таблице будут очень важны.

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