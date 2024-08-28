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Газета.ру

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В России выпустили iPhone 15 Pro с тегом FREEDUROV и логотипом Telegram

В России выпустили iPhone 15 Pro с тегом FREEDUROV и логотипом Telegram

Специализирующаяся на производстве смартфонов и носимой электроники из дорогих материалов российская компания Caviar представила эксклюзивную версию iPhone 15 Pro под названием "#FreeDurov" в поддержку основателя Telegram Павла Дурова.

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