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Теперь мы узнаем, кто всё-таки убил Кеннеди?

Теперь мы узнаем, кто всё-таки убил Кеннеди?

Накануне своей второй инаугурации Дональд Трамп торжественно пообещал огромной толпе сторонников, собравшихся на вашингтонской арене Capital One, опубликовать секретные документы, касающиеся убийств президента Джона Ф.

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