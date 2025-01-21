Теперь мы узнаем, кто всё-таки убил Кеннеди?

Накануне своей второй инаугурации Дональд Трамп торжественно пообещал огромной толпе сторонников, собравшихся на вашингтонской арене Capital One, опубликовать секретные документы, касающиеся убийств президента Джона Ф.
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