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Регионы России

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Российские университеты перейдут на обновленную систему образования до 2030 года

Российские университеты перейдут на обновленную систему образования до 2030 года

Пилотный проект реформы стартовал в 2023 году и охватывает 17 вузов, среди которых МАИ, МИСиС, МПГУ, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

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