Жители Гагарина платят за питьевую воду, а получают техническую

Жители надеются на появление качественного “источника жизни” Людмила Б., проживающая на родине первого космонавта Юрия Гагарина, обратилась к региональным властям с вопросом, когда будет решаться вопрос с качеством воды в городе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии