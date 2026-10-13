В Симферополе пойдет под суд акушер‑гинеколог по делу о смерти новорожденного

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении врача‑акушера. В основе уголовного дела — трагические последствия родов, обернувшиеся смертью новорожденного и серьезным ущербом здоровью матери.
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