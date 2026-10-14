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Шукшин называл её самородком — Лариса Буркова ушла в укладчицы, а письма дочери так и остались в ящике стола

Шукшин называл её самородком — Лариса Буркова ушла в укладчицы, а письма дочери так и остались в ящике стола

Василий Шукшин называл Ларису Буркову самородком и снимал её в «Живёт такой парень». А закончила она укладчицей на ленинградском заводе, вернулась в алтайский Камень-на-Оби и писала дочери письма, которые складывала в ящик стола — отправить их часто не было денег.

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