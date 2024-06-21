Экс-сотрудников новосибирского научного центра, в котором была создана «ЭпиВакКорона», подозревают в мошенничестве

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество» и ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки» в отношении бывших сотрудников ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор”».
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