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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Экс-сотрудников новосибирского научного центра, в котором была создана «ЭпиВакКорона», подозревают в мошенничестве

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество» и ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки» в отношении бывших сотрудников ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии “Вектор”».

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