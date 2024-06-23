❗️❗️По предварительной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией Чёрного моря Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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❗️❗️По предварительной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией Чёрного моря Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.