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Лёд тронулся: Вероятный преемник Шольца высказался за мир с Россией

Лёд тронулся: Вероятный преемник Шольца высказался за мир с Россией

Лидер Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил о стремлении к миру с Россией. Этого политика называют вероятным преемником Олафа Шольца на посту федерального канцлера.

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