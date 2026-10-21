Французские власти готовятся к масштабной силовой операции после того, как общенациональные демонстрации 17 октября обернулись погромами, поджогами и массовым мародёрством.
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