МО РФ: неожиданная атака с тыла вынудила ВСУ оставить опорный пункт

Российские штурмовые подразделения под командованием старшего сержанта Сергея Куфтырева провели неожиданную атаку на позиции Вооружённых сил Украины с тыла, что застало противника врасплох и вынудило его покинуть укреплённый опорный пункт.
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