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Тренер Васнецовой о переходе биатлонистки в другой регион: «Представьте, что у вас родной ребенок, вы его кормили, поили. А он плюнул на вас и ушел»

Иннокентий Каринцев, личный тренер российской биатлонистки Валерии Васнецовой, рассказал о переходе спортсменки из сборной Пермского края в команду Ямало-Ненецкого автономного округа.

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