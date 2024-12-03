Обострение ситуации в Сирии: угроза с далеко идущими последствиями Как будто мало нам войны на Украине, в Сирии протурецкие боевики «Сирийской национальной армии» и террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» начали наступление в направлении оси «Аш-Шейх-Акыль» – «Кабтан аль-Джебель и Анжара».