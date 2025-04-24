Сводка на 24 апреля! Штурмовики ВСУ ночью рвались в Белгородчину, в Горналь стягивают подкрепление

После демарша Владимира Зеленского и фактического срыва лондонских переговоров по украинскому конфликту, российские силы нанесли комплексный удар по вражеским объектам с применением ракет и ударных беспилотников «Герань».
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