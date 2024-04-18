Прибалтийским странам снова понадобилось российские зерно

О возобновлении поставок зерновых из РФ сразу в две прибалтийские республики после весьма продолжительного перерыва информирует «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие данные от статистической службы Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии