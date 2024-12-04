Джадд Трамп отказался от участия в Scottish Open 2024

Первый игрок мира Джадд Трамп не примет участия в турнире Scottish Open 2024 в Эдинбурге, сообщает WST Джадд Трамп (фото: WST)Все Новости и результаты Scottish Open 2024 Результаты, турнирная таблица Scottish Open 2024 Квалификация - результаты Scottish Open 2024 Scottish Open 2024.