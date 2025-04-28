«Купол Донбасса» за неделю сорвал в ДНР 258 атак украинских БПЛА

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 258 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирное население и инфраструктуру в ДНР, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.