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«Купол Донбасса» за неделю сорвал в ДНР 258 атак украинских БПЛА

«Купол Донбасса» за неделю сорвал в ДНР 258 атак украинских БПЛА

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 258 террористических атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на мирное население и инфраструктуру в ДНР, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

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