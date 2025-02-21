В Бийске пенсионерка потратила 12 тысяч рублей с найденной карты и попала под статью

Женщина оплатила продукты семь раз, а также отправила с картой сына в комиссионный магазин В Бийске полицейские задержали 59-летнюю женщину, которая нашла на улице чужую банковскую и оплатила ею покупки в магазине.
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