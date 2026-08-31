Большунов, Филиппов, Резцова, Шубенков примут участие в новом сезоне шоу «Титаны»

Стал известен список участников нового сезона шоу «Титаны» на ТНТ. В четвертом сезоне проекта примут участие Александр Большунов (лыжи), Павел Мамаев (футбол), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Кристина Резцова (биатлон), Сергей Шубенков (легкая атлетика), Максим Ковтун , Дмитрий Соловьев (оба – фигурное катание), Анастасия Татарева (художественная гимнастика), Александр Лесун (современное пятиборье), Ростислав Гайтюкевич (бобслей), Илья Захаров (прыжки в воду), Константин Ивлиев (шорт-трек), Владислав Хадарин (сноуборд), Алексей Денисенко (тхэквондо), Дмитрий Носов (дзюдо), Сергей Федоровцев (академическая гребля), Виталий Лалетин (армрестлинг).
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