Биткоин подорожал до 79 тысяч долларов

Биткоин занимает 60% рынка, капитализация которого превышает 3-3,5 триллиона долларов. Среднесуточный торговый оборот криптовалют достигает 250-350 миллиардов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Трамп планирует с...
- NK Япония ввела санк...
- IV Генсульте РФ опро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым