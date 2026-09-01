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Биткоин подорожал до 79 тысяч долларов

Биткоин подорожал до 79 тысяч долларов

Биткоин занимает 60% рынка, капитализация которого превышает 3-3,5 триллиона долларов. Среднесуточный торговый оборот криптовалют достигает 250-350 миллиардов долларов.

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