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Царьград

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Page Six анонсировал возвращение моды на обувь 1990-х и 2000-х

Page Six анонсировал возвращение моды на обувь 1990-х и 2000-х

Статья на Page Six рассказывает о возвращении в моду обуви 1990-х и 2000-х годов этой осенью. Особая популярность у обуви на платформе и туфель Mary Jane.

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