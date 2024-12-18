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Китай

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Китайско-американская рабочая группа по финансовым вопросам провела 7-е заседание

Пекин, 17 декабря /Синьхуа/ -- С 15 по 16 декабря в городе Нанкин /адм. центр пров. Цзянсу, Восточный Китай/, проходило 7-е заседание Китайско-американской рабочей группы по финансовым вопросам, сообщил во вторник Народный банк Китая /НБК, Центробанка Китая/.

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