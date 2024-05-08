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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Очередная инициатива депутатов Госдумы в пользу мигрантов

Очередная инициатива депутатов Госдумы в пользу мигрантов

"Лично у меня возникает чувство тревоги, когда я слышу, что Россия для русских" В Госдуме не поддержали законопроект о лишении мигрантов российского гражданства за уклонение от службы Как сообщил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Николаевич Матвеев, в Госдуме не поддержали его законопроект о прекращении российского гражданства мигрантов за уклонение от службы.

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Комментарии
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Ольга Петровская
Интеремно.а что об этом думает наш.вновь избранный президент
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48 мин.
дима дубровин
ему не до мигрантов. у него сейчас есть более важные дела (запад и америкозы как их усмерить.) а мигрантов мы сами из РОССИИ будем выживать.
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10 мин.
Валерий Харин
Часть ребят попавших в Думу попали туда для приумножения своих богатств, мигранты дешёвая рабочая сила. Было бы не плохо пропустить их через детектор лжи, чтобы выяснить кто из них за Россию, а кто засланные казачки. Что это за Дума, если народ её не любит, скорее презирает.
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2 мин.

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