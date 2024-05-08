Очередная инициатива депутатов Госдумы в пользу мигрантов

ему не до мигрантов. у него сейчас есть более важные дела (запад и америкозы как их усмерить.) а мигрантов мы сами из РОССИИ будем выживать.

Валерий Харин

Часть ребят попавших в Думу попали туда для приумножения своих богатств, мигранты дешёвая рабочая сила. Было бы не плохо пропустить их через детектор лжи, чтобы выяснить кто из них за Россию, а кто засланные казачки. Что это за Дума, если народ её не любит, скорее презирает.