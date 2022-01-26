Мишустин снял с поста замглавы Минтранса арестованного по делу о мошенничестве Токарева

© Фото : Министерство транспорта РФ Владимир ТокаревЧитать ria.ru в Правительство России освободило заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, ранее арестованного, от должности по его просьбе, следует из распоряжения кабмина во вторник.
© Фото : Министерство транспорта РФ Владимир ТокаревЧитать ria.ru в Правительство России освободило заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, ранее арестованного, от должности по его просьбе, следует из распоряжения кабмина во вторник.
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