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Мишустин снял с поста замглавы Минтранса арестованного по делу о мошенничестве Токарева

Мишустин снял с поста замглавы Минтранса арестованного по делу о мошенничестве Токарева

© Фото : Министерство транспорта РФ Владимир ТокаревЧитать ria.ru в Правительство России освободило заместителя министра транспорта РФ Владимира Токарева, ранее арестованного, от должности по его просьбе, следует из распоряжения кабмина во вторник.

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