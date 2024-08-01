Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответные матчи. «Аякс» сыграет с «Войводиной», «Шериф» в гостях у «Эльфсборга»

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В четверг «Шериф» в гостях будет противостоять «Эльфсборгу», «Аякс» сыграет с «Войводиной», «Панатинаикос» – с «Ботевом», «Брага» встретится с «Маккаби».