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В Российской академии наук заявили о готовности изучить останки Александра Невского

В Российской академии наук заявили о готовности изучить останки Александра Невского

Но будет ли исследование, зависит от РПЦ Ученые готовы провести научное исследование останков святого благоверного князя Александра Невского в случае инициативы со стороны Русской православной церкви.

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