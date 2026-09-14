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Киву про 5:3 с «Удинезе»: «Интер» начал вяло и пропустил голы из-за индивидуальных ошибок, которые можно исправить. Я не переживаю по этому поводу»

Главный тренер « Интера »  Кристиан Киву прокомментировал волевую победу над « Удинезе » (5:3) в 4-м туре Серии А .

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