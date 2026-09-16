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Царьград

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Пленный рассказал о болезни у половины бойцов полка "Скала"

Пленный рассказал о болезни у половины бойцов полка "Скала"

Пленный боевик 225-го полка Сергей Белозеров сообщил ТАСС, что половина бойцов полка "Скала" страдает наркозависимостью или ВИЧ-инфекцией.

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