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Царьград

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Битва за русское приграничье: Мобилизацию объявят после атаки на Курскую область?

Сейчас всё внимание приковано к боям в Курской области. И на этом фоне возникают сообщения в Сети, что могут объявить о начале новой волны мобилизации.

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