Иван Бочаров о перезагрузке карьеры: «Не стоит сравнивать наши с Еременко ситуации. Факт в том, что Давыдов – один из лучших тренеров вратарей в России»

Иван Бочаров назвал Рашита Давыдова одним из лучших тренеров вратарей в России. – Ты уже встречался с главным тренером «Локомотива» Игорем Никитиным? – После подписания контракта сразу созвонились и обсудили некоторые детали моей подготовки к сезону.