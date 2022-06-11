Иван Бочаров о перезагрузке карьеры: «Не стоит сравнивать наши с Еременко ситуации. Факт в том, что Давыдов – один из лучших тренеров вратарей в России»

Иван Бочаров назвал Рашита Давыдова одним из лучших тренеров вратарей в России. – Ты уже встречался с главным тренером «Локомотива» Игорем Никитиным? – После подписания контракта сразу созвонились и обсудили некоторые детали моей подготовки к сезону.
Популярные статьи
- Этери Тутберидзе о новости, что она хотела бы работать в США: «Очередной фейк»
- Лайшев о решении ISU закрыть допинговые дела в отношении россиян, открытые на основе базы данных LIMS: «Справедливость восторжествовала»
- Игроки «Зенита» закурили чемпионские сигары в раздевалке после победы в Единой лиге ВТБ
Свежие комментарии