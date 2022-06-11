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Иван Бочаров о перезагрузке карьеры: «Не стоит сравнивать наши с Еременко ситуации. Факт в том, что Давыдов – один из лучших тренеров вратарей в России»

Иван Бочаров назвал Рашита Давыдова одним из лучших тренеров вратарей в России. – Ты уже встречался с главным тренером «Локомотива» Игорем Никитиным? – После подписания контракта сразу созвонились и обсудили некоторые детали моей подготовки к сезону.

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