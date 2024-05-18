«Зоопарк» – какие проблемы ждут мобилизованных на фронт

На Украине рассчитывают за счет мобилизации заменить более 300 тысяч «истощенных военнослужащих», однако новобранцев ещё надо обучить, и одной из самых серьёзных проблем в этом является так называемый «зоопарк» вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии