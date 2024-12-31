«Трудовая мобилизация врагов»: сколько немцев работало на стройках СССР после Великой Отечественной

После окончания войны фактически вся западная часть Советского Союза лежала в руинах. К восстановлению разрушенного народного хозяйства страны было решено привлечь тех, кто за это нес самую непосредственную ответственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии