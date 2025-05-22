Россиян предупредили о мошенниках, использующих бренды интернет-компаний

Мошенники начали активно эксплуатировать нейминг российских компаний в своих схемах, инициируя отправку смс с кодом для авторизации на их сайтах, рассказал RT ведущий аналитик отдела мониторинга ИБ «Спикател» Алексей Козлов.
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