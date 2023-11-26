В Израиле утвердили план боевых действий после окончания перемирия

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви вместе с командующим Южным командованием оценил ситуацию в Южном командовании и утвердил планы продолжения боевых действий в секторе Газа после окончания перемирия, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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