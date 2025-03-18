"От добра добра не ищут". Владелец Теплого рынка – о причинах пожара и огромных убытках

Предприниматель Андрей Загарин рассказал о причинах и последствиях пожара на легендарном рынке города В Барнауле около двух недель назад произошел крупный пожар в одном из корпусов легендарного Теплого рынка.
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