Polityka: Под Славянском россияне создали «зоны смерти» для ВСУ

Польское издание считает район Славянска и Краматорска решающим участком фронта в Донбассе. По оценке авторов, нехватка личного состава в ВСУ может привести к прорыву российскими войсками украинской обороны в ближайшие месяцы.
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