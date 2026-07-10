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Polityka: Под Славянском россияне создали «зоны смерти» для ВСУ

Polityka: Под Славянском россияне создали «зоны смерти» для ВСУ

Польское издание считает район Славянска и Краматорска решающим участком фронта в Донбассе. По оценке авторов, нехватка личного состава в ВСУ может привести к прорыву российскими войсками украинской обороны в ближайшие месяцы.

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