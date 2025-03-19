Китай прекращает закупки американского СПГ Китай приостановил закупки сжиженного природного газа из США на фоне роста рыночных цен и обострением торгового противостояния между странами.
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Китай прекращает закупки американского СПГ Китай приостановил закупки сжиженного природного газа из США на фоне роста рыночных цен и обострением торгового противостояния между странами.
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