Глава МИД Турции Фидан рассчитывает провести встречи с Путиным и Мединским

Глава турецкого МИД Хакан Фидан рассчитывает в ходе визита в Москву встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, помощником президента Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии