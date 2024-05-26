На возвратном пути: россияне теряют 78 млрд в год из-за отказа оспаривать покупки

В среднем за год россияне теряют 78 млрд из-за незнания, как оспорить некачественные покупки или ошибочные переводы, говорится в совместном исследовании «Тинькофф» и общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».
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