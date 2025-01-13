SHOT: Футболист Квинси Промес задолжал 455 тысяч рублей российской налоговой Квинси Промес. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей Нидерландский футболист Квинси Промес задолжал в российскую казну более полумиллиона рублей.
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